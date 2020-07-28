بغداد: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة "سبايكر الجوية" دون خسائر بشرية
بغداد- (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن وقوع انفجارين في قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين بوسط العراق.
وأكدت الخلية في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، الثلاثاء وقوع انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين".
وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، دون وقوع خسائر بالأرواح".
يذكر أن قاعدة سبايكر هي قاعدة جوية عراقية خاضعة لسيطرة الدولة العراقية، وتقع القاعدة قرب مدينة تكريت شمالي العراق.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
92482
عدد المصابين
-
34838
عدد المتعافين
-
4652
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
16600737
عدد المصابين
-
10168522
عدد المتعافين
-
655202
عدد الوفيات
إعلان