بغداد: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة "سبايكر الجوية" دون خسائر بشرية

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن وقوع انفجارين في قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين بوسط العراق.

وأكدت الخلية في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، الثلاثاء وقوع انفجارين في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، دون وقوع خسائر بالأرواح".

يذكر أن قاعدة سبايكر هي قاعدة جوية عراقية خاضعة لسيطرة الدولة العراقية، وتقع القاعدة قرب مدينة تكريت شمالي العراق.