إخماد حريق هائل ناجم عن قصف إسرائيلي جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ):

أعلنت فرق الدفاع المدني في لبنان، الثلاثاء، إخماد حريق هائل نجم عن قصف المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن الحريق أتى على مساحات واسعة من غابات السنديان.

كانت المدفعية الإسرائيلية قصفت بعد ظهر أمس الاثنين المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا ومحيط موقع رويسات العلم جنوب لبنان.

وجاء القصف بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية، قامت بها عناصر تابعة لحزب الله.

ونفى حزب الله ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة كما نفى حصول أي اشتباك من طرفه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن الأمر "محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا منذ مقتل أحد عناصر حزب الله، ويدعى علي كامل محسن، في غارة إسرائيلية استهدفت الأسبوع الماضي موقعاً عسكرياً قرب مطار دمشق الدولي.