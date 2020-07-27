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ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجل 6891 إصابة جديدة بكورونا

10:48 م الإثنين 27 يوليه 2020
ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجل 6891 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)


أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تسجيل 6891 حالة إصابة و29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الاثنين.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذه الإحصائيات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا داخل ولاية كاليفورنيا إلى 460 ألف و550 شخص، و8445 حالة وفاة.
يُشار إلى أن ولاية كاليفورنيا تشهد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الولايات الأمريكية.

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