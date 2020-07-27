ليبيا تسجل 158 إصابة جديدة بكورونا

طرابلس- (د ب أ):

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا،اليوم الاثنين، تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2827 حالة.

وقال المركز في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه تسلم 1931 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتبين إصابة 158 عينة بالفيروس بواقع 71 حالة جديدة و87 حالة لمخالطين، وسلبية نتائج 1773 عينة.

وقد سجلت ليبيا حتى الآن 2827 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 2186 حالة نشطة، و 64 حالة وفاة، و577 حالة شفاء.