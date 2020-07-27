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جونز هوبكنز: تسجيل 54953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا

08:14 ص الإثنين 27 يوليه 2020
جونز هوبكنز: تسجيل 54953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 4 ملايين و233 ألفا و923 شخصا.
وأوضحت الجامعة - بحسب ما أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل 54 ألفا و953 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية كما تم تسجيل 470 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 146 ألفا و935 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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