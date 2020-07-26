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العراق: فرض حظر التجوال الشامل خلال عطلة عيد الأضحى

05:25 م الأحد 26 يوليه 2020
العراق: فرض حظر التجوال الشامل خلال عطلة عيد الأضحى

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب ا):

قررت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، تطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل في أرجاء البلاد خلال أيام عيد الأضحى ابتداء من يوم الخميس المقبل وحتى التاسع من شهر أغسطس القادم على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان رسمي للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشة الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا وأصدرت جملة قرارات أبرزها فرض حظر التجوال الشامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولغاية يوم الأحد التاسع من شهر أغسطس القادم ويُنظر في الحظر بعد عطلة العيد.

كما قررت الحكومة "إعادة فتح العيادات الخاصة على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط المعدّة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء وفتح المجال للمستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبي، على أن تقدم لهم جميع التسهيلات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة".

وكلفت الحكومة العراقية الأمين العام لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجانب الكويتي، لتسهيل دخول صهاريج الأوكسجين عبر منفذ صفوان الحدودي".

وبحسب البيان تضمنت القرارات الجديدة "اعتماد توصيات فريق إعداد الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا في المطارات العراقية وقيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن تطبيق الشروط الصحية للبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم وقيام شبكة الإعلام العراقي بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية، بشأن الوقاية من جائحة كورونا".

مصطفى الكاظمي بغداد العراق الحكومة العراقية

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