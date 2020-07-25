الصين تحتج على اقتحام قنصليتها في هيوستن: سنرد بتدابير مناسبة
بكين- أ ش أ:
أعربت الصين، السبت، عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لاقتحام أمريكيين مقر القنصلية العامة الصينية في مدينة هيوستن الأمريكية، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير المناسبة للرد على ذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، إن "مباني القنصلية الصينية العامة في هيوستن هي بنايات دبلوماسية وممتلكات وطنية للصين. ووفقًا لمعاهدة فيينا والاتفاقية القنصلية الصينية الأمريكية، لا يجوز للولايات المتحدة التعدي على مقر القنصلية الصينية العامة في هيوستن بأي شكل من الأشكال".
وأضاف بين "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لدخول الولايات المتحدة عنوة إلى مقر القنصلية العامة الصينية في هيوستن، وقدمت احتجاجات رسمية بهذا الشأن. وستتخذ الصين التدابير المناسبة والضرورية للرد على ذلك".
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