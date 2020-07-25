أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

وزير الصحة الكويتي: شفاء 692 حالة مصابة بفيروس كورونا

11:06 ص السبت 25 يوليه 2020
وزير الصحة الكويتي: شفاء 692 حالة مصابة بفيروس كورونا

الدكتور باسل الصباح

الكويت - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 692 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 53 ألفا و607 حالات.

وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ692 من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 668 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

هذا المحتوى من

باسل الصباح فيروس كورونا الكويت

الخبر التالى:

أمريكا تسجل أكثر من 73 ألف إصابة بكورونا و1130 حالة وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91072

    عدد المصابين

  • 31970

    عدد المتعافين

  • 4518

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15636812

    عدد المصابين

  • 8918502

    عدد المتعافين

  • 636404

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تنتهي 15 أغسطس.. الحكومة توضح مصير قرار تحصيل رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء