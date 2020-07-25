وزير الصحة الكويتي: شفاء 692 حالة مصابة بفيروس كورونا
الكويت - (أ ش أ)
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 692 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 53 ألفا و607 حالات.
وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ692 من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 668 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
هذا المحتوى من
الخبر التالى:أمريكا تسجل أكثر من 73 ألف إصابة بكورونا و1130 حالة وفاة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
91072
عدد المصابين
-
31970
عدد المتعافين
-
4518
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15636812
عدد المصابين
-
8918502
عدد المتعافين
-
636404
عدد الوفيات
إعلان