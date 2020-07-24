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فرنسا: لبنان على حافة الهاوية ويجب تنفيذ الإصلاحات

06:50 م الجمعة 24 يوليه 2020
فرنسا: لبنان على حافة الهاوية ويجب تنفيذ الإصلاحات

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

بيروت - أ ش أ
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن لبنان أصبح على حافة الهاوية، وأنه في حالة لم يتم تنفيذ الإصلاحات الضرورية فقد يذهب لبنان إلى الهلاك، مشيرًا إلى أن الجميع في لبنان على دراية كافية بالوضع والطرق التي يجب اتباعها لإنعاش البلاد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات اليوم الجمعة في ختام جولة أجراها في اليوم الثاني لزيارته الرسمية إلى لبنان، إن بلاده متضامنة مع الشعب اللبناني، وعلى استعداد لدعم لبنان شريطة سرعة إجراء الإصلاحات اللازمة.
وشدد على أن فرنسا ترى وجوب أن ينأى لبنان بنفسه وسيادته وسلامة أراضيه عن الصراعات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، معربا في هذا الصدد عن تأييد بلاده لطرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بضرورة التزام لبنان الحياد في صراعات المحاور الإقليمية.
وأضاف: "الرؤية الفرنسية للوضع الراهن في لبنان تقوم على 3 محاور: ضرورة التوصل إلى نتيجة في المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي، وإصلاح قطاع الكهرباء حتى يمكن استقطاب الاستثمارات، واعتماد الشفافية في قانون الشراء العام".

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