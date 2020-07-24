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الاتحاد الأوروبي:الأولوية في ليبيا هي وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط

03:29 م الجمعة 24 يوليه 2020
الاتحاد الأوروبي:الأولوية في ليبيا هي وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط

جوزيب بوريل

نيقوسيا- (أ ش أ):

شدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة خفض التصعيد بشأن سرت والجفرة في ليبيا، متحدثًا عن الأولويات في الأزمة الليبية .

وأكد بوريل، في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن "الأولويات المشتركة حاليا للأوروبيين والليبيين تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي واستئناف عاجل لإنتاج النفط".. حسبما أوردت صحيفة (سيبروس ميل) القبرصية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كانا قد استضافا، أمس الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، الاجتماع الرابع للجنة المتابعة لمؤتمر برلين، تم فيه التركيز على ضرورة خفض التصعيد، واستئناف إنتاج النفط، والعودة إلى مفاوضات سياسية تحت مظلة المنظمة الأممية.

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