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الكرملين يرفض دعوة واشنطن بتشكيل تحالف مع موسكو ضد الصين

01:14 م الجمعة 24 يوليه 2020
الكرملين يرفض دعوة واشنطن بتشكيل تحالف مع موسكو ضد الصين

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

موسكو- (أ ش أ):

رفض المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتكوين تحالف ضد الصين، مشيرا إلى أن بلاده لا تعادي أحدا ما، ومؤكدا على أن الصين تعد حليفا وشريكا لروسيا .

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: " أود التذكير بكلمات الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا لن تتحالف أبدا ضد أي دولة، وكل شيء سواء كان اتحاد تكاملي أو سياسي فهو يهدف إلى تطوير حسن الجوار والمنفعة المتبادلة".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: " أن روسيا لا تشارك في أي تحالفات ضد دولة ما، والصين هي حليفنا وشريكنا،وبلد نطور معه علاقات ذات طابع شراكة خاص " .

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد دعا روسيا في وقت سابق بتشكيل تحالف ضد الصين. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت موسكو كذلك للضغط على الصين للالتحاق بمفاوضات تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية في إطار معاهدة " ستارت ــ 3"، التي ينتهي العمل بها بين موسكو وواشنطن في فبراير 2021.

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