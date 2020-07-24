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الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام

01:11 م الجمعة 24 يوليه 2020
الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، 7 أيام للتحقيق في زنازين سجن عسقلان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المحامي رامي عثمان قوله: إنه تم تأجيل النظر في قضية محافظ القدس حتى يوم الخميس المقبل.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة الأحد الماضي، وتظاهر العشرات من أبناء القدس رفضا لتمديد اعتقاله أمام المحكمة وطالبوا بالإفراج عنه.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي القدس فلسطين إسرائيل

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