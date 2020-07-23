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العربية: اتفاق روسي تركي حول ليبيا.. وأولى جولات المشاورات "قريبًا"

04:11 م الخميس 23 يوليه 2020
العربية: اتفاق روسي تركي حول ليبيا.. وأولى جولات المشاورات "قريبًا"

وزارة الخارجية الروسية

وكالات:

أفادت قناة "العربية"، الخميس، بأنه تم الاتفاق بين روسيا وتركيا على النظر في إمكانية تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول ليبيا، وعقد أول جولة مشاورات في موسكو قريبًا.

ونقلت العربية عن مصدر وصفته بـ"بالمُطلع"- دون أن تُسمه- الخميس- قوله إن "لقاءً جرى في هذا الإطار بين وزير الدفاع الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي ونظيريهما التركيين".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن موسكو وأنقرة اتفقتا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا.

وفي بيان آخر نشرته وزارة الخارجية التركية، اتفق البلدان أيضا في المحادثات على إتاحة المجال أمام تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين، وحثتا الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المعونات العاجلة لمستحقيها.

وزارة الخارجية الروسية ليبيا وزارة الخارجية التركية موسكو

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