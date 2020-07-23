الرئيس الأمريكي: وباء كورونا تفاقم في شيكاغو بعد إعادة فتحها

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وباء كورونا تفاقم واستفحل في شيكاغو بسبب إعادة فتحها، مشيرًا إلى أن هناك مدنًا أمريكية تعج بالمشاكل مثل شيكاغو وديترويت.

وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن إدارته تسعى لأن ترى المدارس تفتح بنسبة ١٠٠%، مشيرًا إلى أن معظم حكام الولايات الأمريكية يعكفون على بحث عودة المدارس.

واستطرد ترامب قائلاً، إن أمر ارتداء الكمامات متروك لحكام الولايات، لكنه أضاف: "أنصح بوضعها".

وسجلت الولايات المتحدة، أكثر من ٤ ملايين إصابة، وأكثر من ١٤٥ حالة وفاة منذ تفشي الوباء بها، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.