مسؤول يمني: ألغام الحوثي تسببت في قتل وإعاقة أكثر من 800 مدني في تعز

اليمن - (أ ش أ)

تسببت ألغام ميليشيات الحوثي وعبواتهم الناسفة، باليمن في قتل وإعاقة أكثر من 800 مدني في مديريتي موزع والوازعية بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد فقط، وذلك وفقًا لما أعلنه المشروع السعودي لنزع الألغام في البلاد.

ونقلت قناة "العربية" الفضائية، اليوم الأربعاء، عن مشرف فرق مسام بمحافظة تعز، المهندس عارف القحطاني- في بيان نشره مكتب مسام الإعلامي- قوله: إن فريقي 22 و23 مسام اللذين يعملان في تلك المديريات، تمكنا منذ انطلاق عملهما في المشروع من نزع أكثر من 16 ألف لغم، وعبوة ناسفة، وقذيفة غير منفجرة من 30 حقلا ومنطقة ملغمة.

وأضاف القحطاني، أن جميع المناطق التي تم تأمينها من قبل الفريقين هي مناطق ذات تأثير عالٍ، كونها تعتبر مناطق سكنية وزراعية من الدرجة الأولى، موضحا أن مديريتي الوازعية وموزع كانتا خاليتين من السكان بسبب الحرب، ولم يتسن للمواطنين في تلك المناطق العودة إليها إلا بعد أشهر من نزول فرق مسام الهندسية، وتأمينها من خطر الألغام الذي حول مزارع ومدارس ومساكن المدنيين إلى حقول موت تتربص بحياة الأبرياء.

وأشار إلى أن الحوثيين غيروا من الخواص الفنية للألغام، بحيث أصبحت الألغام المخصصة للدروع، ألغاما فردية تقتل الأفراد، واصفا الهدف من ذلك - حسب تعبيره - بالقتل الجماعي للمدنيين.

وكان تقرير حقوقي أفاد بأن أكثر المناطق تضررا من زراعة الألغام هي الحديدة وتعز، مؤكدا أن اليمن تجثو اليوم على أكبر حقل ألغام في العالم، ولن يتم كشف حقيقة تلك الكارثة إلا بعد أن تتوقف هذه الحرب وتظهر آثارها للعلن.