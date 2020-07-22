واشنطن توقع اتفاقًا مع "فايزر" و"بيو إن تيك" لشراء 100 مليون جرعة من لقاح كورونا
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقًا بقيمة 1.95 مليار دولار مع شركتي فايزر، ومقرها نيويورك، وبيو إن تيك الألمانية، للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ووصفت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، الصفقة بأنها الأكبر حتى الآن في إطار شراكة عملية "Warp Speed" الأمريكية، التي تهدف لتسريع تطوير، تصنيع، وتوزيع لقاحات فيروس كورونا.
وقالت الشركتان في بيانات لهما إن الشعب الأمريكي سوف يتلقى اللقاح المستقبلي "مجانًا" تماشيًا مع تعهد الرئيس دونالد ترامب.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة يمكنها شراء حوالي 500 مليون جرعة إضافية من الشركتين.
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