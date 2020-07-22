كوريا الجنوبية تدرس الانضمام إلى الجهود الدولية لتطوير مشترك للقاح ضد كورونا

سول- (أ ش أ):

تدرس كوريا الجنوبية الانضمام إلى الجهود الدولية لتطوير مشترك للقاح ضد فيروس كورونا المستجد وتوزيعه، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وقال نائب وزير الصحة الكوري الجنوبي كيم كانج- ليب -في مؤتمر صحفي دوري اليوم الأربعاء- إن هناك تحركات دولية لتطوير مشترك للقاح ضد فيروس كورونا وتوزيعه بصورة عادلة من خلال التعاون الدولي الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين وغيرهما.

وذكر أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة الكورية الجنوبية المساعدات المتنوعة بما فيها الدعم المالي في الجهود الدولية للتطوير المشترك للقاح ضد كورونا في حال انضمامها، مضيفا أن ذلك يتيح لها فرصة للإدلاء بصوتها لدى المجتمع الدولي فيما يتعلق بتوزيع للقاح في المستقبل.

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود لإنشاء شبكة تعاونية مع المجتمع الدولي من أجل توفير اللقاح ضد كورونا عند تطويره.

ومن جانب آخر، وقعت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أمس مع شركة الصناعات الدوائية البريطانية أسترازينيكا وشركة إس كي للعلوم الحيوية على اتفاقية نوايا التعاون لتوفير اللقاح ضد كورونا.

وبموجب الاتفاقية، ستحدد شركة أسترازينيكا شركة إس كي للعلوم الحيوية كواحدة من القواعد الإنتاجية للقاح عند نجاحها في تطوير اللقاح، لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاح المنتج في البلاد لتوزيعه لدى الشعب الكوري.

وذكر كيم أن الاتفاقية مع الشركتين البريطانية والكورية تتطلب تعاونا وثيقا في توزيع للقاح ضد كورونا في الأسواق المحلية والعالمية.