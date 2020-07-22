الآلاف يتظاهرون في إسرائيل احتجاجا على سياسات الحكومة

تل أبيب- (د ب أ):

تظاهر الليلة الماضية آلاف الأشخاص قبالة مقر الكنيست في القدس احتجاجا على ما يسمى بـ"قانون كورونا الكبير" الذي سيصوت عليه البرلمان اليوم الأربعاء بالقراءتين الثانية والثالثة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، يخول هذا القانون لرئيس الوزراء صلاحية الإعلان عن حالة الطوارئ بما في ذلك فرض طوق شامل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إلقاء القبض الليلة الماضية على ما لا يقل عن 34 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام.

وتجددت الاحتجاجات صباح اليوم وسط أنباء عن قيام محتجين بإغلاق طرقات مؤدية للكنيست لعرقلة وصول النواب.

وكان الكنيست الإسرائيلي مرر في وقت سابق الشهر الجاري قانونا يسمح للحكومة بفرض قيود لمكافحة فيروس كورونا، دون موافقة فورية من البرلمان.

إلا أنه اشترط الموافقة على أي قرار تتخذه الحكومة من جانب لجنة برلمانية في غضون أسبوع. وأدى ذلك إلى تنفيذ قرارات حكومية، ثم إلغائها بسرعة، ما تسبب في حالة من الإرباك للجمهور والأعمال.