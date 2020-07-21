منع التنقل بين محافظات سلطنة عُمان خلال عطلة عيد الأضحى بسبب كورونا

مسقط- (بي بي سي):

علقت سلطنة عُمان السفر بين جميع محافظاتها خلال عطلة عيد الأضحي اعتبارا من 25 من يوليو الجاري إلى 8 أغسطس القادم وذلك لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

و خلال هذه الفترة ، ستفرض عُمان حظرا للتجول خلال ساعات الليل يشمل المتاجر والأماكن العامة والمساجد.

و سجلت عمان ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا ، لتصل إلى أكثر من 70 ألف حالة إصابة وأكثر من 300 حالة وفاة.