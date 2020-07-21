الإمارات: تسجيل 305 إصابات جديدة بكورونا

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفا و498 حالة.

كما أعلنت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء - وفاة حالة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 341 حالة، موضحة شفاء 343 حالة جديدة بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 49 ألفا و964 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، حيث تم إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية.