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229 حالة في 24 ساعة.. إيران تسجل أعلى مُعدل وفيات يومية بكورونا

01:35 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
229 حالة في 24 ساعة.. إيران تسجل أعلى مُعدل وفيات يومية بكورونا

كورونا في إيران

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفا و634 حالة، بعد تسجيل 229 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه هي أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا في إيران منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، لا سيما سادات لاري، اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات يقترب من 279 ألفا، بعد تسجيل 2625 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3589 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 242 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة مؤخرا.

إيران فيروس كورونا طهران

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