مستشفيات لوس أنجليس تستقبل عددا قياسيا من مصابي كورونا خلال يوم واحد
لوس أنجليس - (د ب أ)
أعلن مسؤولون في مدينة لوس أنجليس الأمريكية يوم الاثنين عن تسجيل رقم قياسي جديد للمرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات في يوم واحد جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن مسؤولين أنه تم نقل 2232 شخصا يوم الاثنين إلى المستشفيات بعد ظهور أعراض مرض (كوفيد – 19) عليهم، مشيرة إلى أن هذا هو أعلى عدد يتم تسجيله في يوم واحد.
ويوم الأحد، تم نقل 2216 شخصا للمستشفيات، وكان تلك هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد حاجز الـ 2200 شخص.
وذكرت الصحيفة أن 26% ممن تم نقلهم إلى المستشفيات يعالجون في وحدات الرعاية المركزة.
وأصيب أكثر من 155 ألف شخص بالفيروس في لوس أنجليس وحدها منذ بدء الجائحة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
88402
عدد المصابين
-
28924
عدد المتعافين
-
4352
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14777241
عدد المصابين
-
8821018
عدد المتعافين
-
610959
عدد الوفيات
إعلان