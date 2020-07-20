الصحة العالمية تعرب عن قلقها من سرعة انتشار كورونا في أفريقيا

جنيف - (د ب أ)

حذر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن دول أفريقيا بحاجة إلى مساعدة عاجلة لبناء أنظمتها الصحية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بوتيرة سريعة في دول الصحراء الأفريقية خلال الأيام الأخيرة.

وقال مايك ريان مدير العمليات العاجلة بالمنظمة، إنه بالرغم من أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في العديد من دول أفريقيا مازال منخفضًا، إلا أن وتيرة انتشار الجائحة كانت مرتفعة للغاية في الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في عدد الإصابات في ناميبيا بلغت 69 بالمئة، وفي بوتسوانا 66 بالمئة وفي زامبيا 57 بالمئة.

وأضاف راين: "أشعر بقلق بالغ في الوقت الحالي لأننا نشهد بداية تسارع المرض في أفريقيا، ولابد أن نأخذ هذه المسألة بجدية بالغة".

يذكر أن دولة جنوب أفريقيا هي أكثر دول القارة السمراء تضررا من جائحة كورونا حيث زاد عدد الإصابات في البلاد عن 360 ألف حالة فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من خمسة آلاف حالة.