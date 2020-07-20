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بريطانيا تطلب 90 مليون جرعة من لقاحات محتملة لكورونا

01:58 م الإثنين 20 يوليه 2020
بريطانيا تطلب 90 مليون جرعة من لقاحات محتملة لكورونا

فيروس كورونا

لندن- (د ب أ):

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أنها وافقت من حيث المبدأ على شراء 90 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد تعمل على تطويرها حاليا شركات أدوية كبرى تتمركز في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة .

وطلبت الحكومة البريطانية 60 مليون جرعة من لقاح تطوره شركة "فالنيفا" في فرنسا و30 مليون جرعة من لقاح "BNT162" الذي يعمل على تطويره برنامج مشترك بين شركة "بيو إن تيك" الألمانية وشركة "فايزر" الأمريكية.

وقالت الحكومة إن الصفقة مع فالنيفا تتضمن خيارا لشراء 40 مليون جرعة إضافية "إذا ثبت أن اللقاح آمن وفعال وملائم".

وحجزت بريطانيا بالفعل 100 مليون جرعة من لقاح من جامعة أكسفورد قيد التطوير من جانب شركة "أسترا زينيكا"، من بين عشرات اللقاحات المرشحة للنجاح في الوقاية من كورونا في أنحاء العالم.

وقال وزير الأعمال ألوك شارما في بيان: "البحث عن لقاح هو مسعى عالمي حقا، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان حصول الجمهور البريطاني على لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف شارما أن حجز أنواع مختلفة من اللقاحات "سيضمن للمملكة المتحدة أفضل فرصة ممكنة لتأمين لقاح يحمي الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

وقال توماس لينجلباخ، الرئيس التنفيذي لشركة فالنيفا، إن شركته "سعيدة للغاية لاختيارها للمشاركة في هذا البرنامج المهم مع حكومة المملكة المتحدة".

وأعلنت شركة فالنيفا أنها تخطط لإنتاج اللقاح في مصنع في اسكتلندا وتتوقع أن تساهم الحكومة البريطانية في تكلفة الدراسات السريرية.

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