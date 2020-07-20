وزير الدفاع التركي يعقد اجتماعا ثلاثيا مع وزيري داخلية مالطا وحكومة الوفاق الليبية
أنقرة- (د ب أ):
عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الاثنين اجتماعا ثلاثيا مع وزيري داخلية مالطا بويرون كاميلاري وحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، وذلك في مقر وزارته بالعاصمة أنقرة.
ووفقا لوكالة أنباء"الأناضول" التركية الرسمية فقد سبق الاجتماع الثلاثي لقاءان ثنائيان لأكار مع كل من باشاغا وكاميلاري، عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة.
ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل بشأن ما دار في الاجتماع الذي يأتي في وقت تتزايد فيه التوترات في ليبيا والبحر المتوسط.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
87775
عدد المصابين
-
28380
عدد المتعافين
-
4302
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14529602
عدد المصابين
-
8670293
عدد المتعافين
-
606751
عدد الوفيات
إعلان