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رئيس الوزراء الفلسطيني: عدم تراجع إسرائيل عن مخططات الضم يمثل تهديدا لقضيتنا

11:49 ص الإثنين 20 يوليه 2020
رئيس الوزراء الفلسطيني: عدم تراجع إسرائيل عن مخططات الضم يمثل تهديدا لقضيتنا

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال لقاء مع الص

رام الله - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن عدم تراجع إسرائيل رسميا عن مخططات الضم الإسرائيلي، يمثل استمرارا للتهديد الوجودي للقضية الفلسطينية.

وأضاف اشتيه - في بيان ،نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين- أن الرئيس محمود عباس يقود جهدا دوليا وقانونيا لمواجهة هذا التهديد.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أوضح أنه لم يعد هناك أي مجال للتراخي، أو التسامح مع من ينكر وجود المرض، أو يرفض الالتزام بإجراءات السلامة الإجبارية، والأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميا بغير الملتزمين.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم دفعة أخرى من المساعدات طبية تشمل طلبة الجامعات من أبناء المخيمات والأغوار الفلسطينية، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، وعمال القطاع السياحي، والعائلات الفقيرة والتي انقطعت عن أعمالها بسبب "كورونا"، ومساعدة مالية لـ1400 محل تجاري في مدينة القدس.

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محمد اشتية إسرائيل مخططات الضم القضية الفلسطينية

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