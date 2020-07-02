فيروس كورونا في الولايات المتحدة: الإصابات تقفز أكثر من 50 ألفاً في أكبر زيادة يومية

(بي بي سي):

قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأكثر من 50ألفاً يوم الأربعاء، لتسجل أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس، وفقً لإحصاء أجرته وكالة رويترز للأنباء.

وبحسب الإحصاء، ارتفع عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأسبوع المنصرم في الولايات المتحدة، حيث سجلت الحالات اليومية مستويات قياسية جديدة عدة مرات خلال الأسبوع.

وتصدرت ولايات أريزونا وكاليفورنيا وتكساس الزيادة وكانت ضمن 14 ولاية سجلت زيادة في أعداد الإصابات بأكثر من مثليها خلال الشهر الماضي.

جاء ذلك بعدما حذر الخبراء من أن العدد قد يتصاعف قريبا في الولايات المتحدة إلى 100 ألف حالة في اليوم إذا لم يتخذ الأمريكيون إجراءات ضرورية لوقف تفشي الفيروس، مثل وضع الكمامات في الأماكن العامة.