وزير خارجية دولة أفريقية يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكالات

أعلن وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) قائلاً: "إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19" بذلك يصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري، يصاب بالوباء، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال أونياما، في تغريدة على تويتر إنه خضع للفحوص الخاصة بفيروس كورونا، بعد إصابته بالتهاب في الحلق.

وأوضح أنه خضع لأربع فحوصات لكورونا، بعد ظهور أول علامة على التهاب الحلق وللأسف جاءت نتيجته إيجابية هذه المرة.

وأعلن عن توجهه إلى العزل في منشأة طبية.

وتعقد حكومة بخاري اجتماعات افتراضية في إطار إجراءات تهدف لاستمرار عمل الحكومة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وبدأت الحكومة تخفيفا على مراحل لإجراءات العزل العام في مايو أيار بعد تطبيق التدابير التي استهدفت الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 778 شخصًا في نيجيريا وأصاب أكثر من 36 ألفا.

ولعب أونياما دورًا في إعادة النيجيريين الذين تقطعت بهم السبل بسبب قيود السفر خلال جائحة كوفيد-19.

وتوفي أبا كياري المدير السابق لمكتب بخاري، في أبريل الماضي، بفيروس كورونا المستجد ليصبح أبرز شخص في البلاد يموت جراء الإصابة بالفيروس.