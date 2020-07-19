أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

وزير خارجية دولة أفريقية يعلن إصابته بفيروس كورونا

08:57 م الأحد 19 يوليه 2020
وزير خارجية دولة أفريقية يعلن إصابته بفيروس كورونا

وزير الخارجية النيجيري جيفرى اونياما

وكالات

أعلن وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) قائلاً: "إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19" بذلك يصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري، يصاب بالوباء، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال أونياما، في تغريدة على تويتر إنه خضع للفحوص الخاصة بفيروس كورونا، بعد إصابته بالتهاب في الحلق.

وأوضح أنه خضع لأربع فحوصات لكورونا، بعد ظهور أول علامة على التهاب الحلق وللأسف جاءت نتيجته إيجابية هذه المرة.

وأعلن عن توجهه إلى العزل في منشأة طبية.

وتعقد حكومة بخاري اجتماعات افتراضية في إطار إجراءات تهدف لاستمرار عمل الحكومة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وبدأت الحكومة تخفيفا على مراحل لإجراءات العزل العام في مايو أيار بعد تطبيق التدابير التي استهدفت الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 778 شخصًا في نيجيريا وأصاب أكثر من 36 ألفا.

ولعب أونياما دورًا في إعادة النيجيريين الذين تقطعت بهم السبل بسبب قيود السفر خلال جائحة كوفيد-19.

وتوفي أبا كياري المدير السابق لمكتب بخاري، في أبريل الماضي، بفيروس كورونا المستجد ليصبح أبرز شخص في البلاد يموت جراء الإصابة بالفيروس.

جيفري أونياما نيجيريا فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير الخارجية البحريني يبحث هاتفيا مع نظيره السعودى العمل الخليجي المشترك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87172

    عدد المصابين

  • 27868

    عدد المتعافين

  • 4251

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14140093

    عدد المصابين

  • 8399057

    عدد المتعافين

  • 597647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"قبل عيد الأضحى أم بعده؟".. نائب وزير التعليم يحسم الجدل حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة