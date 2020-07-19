الشرطة التركية: اعتقال 27 شخصًا لصلتهم بتنظيم داعش

اسطنبول (رويترز):

قالت الشرطة التركية، اليوم الأحد، إنها اعتقلت 27 شخصا على صلة بتنظيم داعش المتشدد وإنها تشتبه بأنهم كانوا يستعدون لشن هجوم.

وقالت الشرطة إنها علمت أن المشتبه بهم تلقوا أمرا بتنفيذ هجوم ردا على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بها إساءة للنبي محمد. وأضافت أن العملية استهدفت عناوين في 15 منطقة في اسطنبول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وشن تنظيم داعش هجمات عديدة في أنحاء مختلفة من تركيا، بما في ذلك هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول في أول يناير 2017 قُتل فيه 39 شخصا وتفجير في قلب المدينة التاريخي أودى بحياة 12 شخصا في 2016.