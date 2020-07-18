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لبنان يسجل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المتسجد"

10:11 م السبت 18 يوليه 2020
لبنان يسجل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المتسجد"

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2775 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).
وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6328 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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فيروس كورونا لبنان بيروت وزارة الصحة اللبنانية

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