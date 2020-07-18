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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 2775

09:45 م السبت 18 يوليه 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 2775

فيروس كورونا

بيروت- (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في لبنان إلى 2775 حالة إصابة بعد تسجيل 75 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما استقر عدد الوفيات عند 40 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليوم السبت، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، 55 منها من بين المقيمين، و 20 من بين الوافدين اللبنانيين ما يرفع عدد الإصابات إلى2775 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ليستقر عدد الوفيات عند 40 حالة منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 12 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1485 حالة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 2 أغسطس المقبل ضمناً.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية يوليو الحالي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يعمل المطار بـ 10 بالمئة من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا لبنان كوفيد-19

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