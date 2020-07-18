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الحكومة الفلسطينية تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشار كورونا

07:39 م السبت 18 يوليه 2020
الحكومة الفلسطينية تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشار كورونا

فيروس كورونا

رام الله- (د ب أ):

قررت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا).

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي، إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ العليا، وآخر للجنة الوبائية، وبحثت اللجنتان سبل تعزيز الإجراءات الوقائية، وتوفير الدعم للقطاع الصحي، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، في ضوء تصاعد معدلات الإصابة بالفيروس واتساع رقعة تفشيه في جميع محافظات الوطن.

وأضاف ملحم أنه تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية والتي تشمل توقف الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوع مع استمرار نشاط الحركة التجارية.

وأوضح ملحم أنه سيتم فرض الإغلاق على الأحياء المصابة في المدن والقرى والمخيمات وذلك لأغراض تمكين طواقم الطب الوقائي من القيام بعملهم في تتبع أثر الوباء ومحاصرته.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى توقف الحركة يوميا من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوع على أن يتم مراجعة ذلك حسب تطور الحالة الوبائية.

وأكد ملحم على السماح بعمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة والمصانع، على أن تلتزم بالبروتركول الصحي.

كما شدد الناطق باسم الحكومة على أنه يمنع منعا قاطعا إقامة الأعراس، وبيوت العزاء، والمهرجانات، وأي تجمعات في جميع المحافظات.

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