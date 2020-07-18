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مطاردة بين قوات روسية وأمريكية في سوريا (فيديو)

03:55 م السبت 18 يوليه 2020
مطاردة بين قوات روسية وأمريكية في سوريا (فيديو)

قوات الجيش الروسي - أرشيفية

وكالات

جرت مطاردة في محافظة الحسكة السورية، بين القوات الروسية والأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وذكرت "روسيا اليوم" أن موقع "روس فيسنا" الروسي، نشر مقطع فيديو، قال إنه من محافظة الحسكة السورية يظهر مطاردة جديدة بين القوات الروسية والأمريكية هناك.

وأوقفت القوات الروسية، دورية أمريكية بالقرب من مدينة ديريك المالكية، التي تبعد نحو 80 كيلومترًا شرق القامشلي.

وفي حديث مع ممثل أمريكي، شدد ضابط روسي على أن هذه هي أراضي سوريا والقوات الروسية موجودة فيها بدعوة من رئيس البلاد بشار الأسد، سائلاً الأمريكي: "وعلى أي أساس أنتم موجودون هنا؟".

وطالب الضابط الروسي القوات الأمريكية بالكف عن محاولات مطاردة الدوريات الروسية في المنطقة، بعد أن وقع أكثر من حادث من هذا النوع في شمال شرق سوريا في وقت سابق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، ذكر في بيان له قبل الخميس الماضي، أن أهالي قرية أبو ذويل في ريف القامشلي الجنوبي، نظموا وقفة احتجاجية، تنديدًا بالتدخل الأمريكي والتركي في المنطقة.

ورصد المرصد، الوقفة الاحتجاجية في مناطق سيطرة النظام السوري في مدينة القامشلي، ضد ما أسموه "الاحتلال التركي والأمريكي" في سوريا، وطالبوا بخروج القوات الأمريكية والتركية من الأراضي السورية.

الجيش الروسي الجيش الأمريكي سوريا الحسكة

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