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روسيا وأذربيجان تبحثان التعاون العسكرى والوضع المتوتر على الحدود مع أرمينيا

02:08 م السبت 18 يوليه 2020
روسيا وأذربيجان تبحثان التعاون العسكرى والوضع المتوتر على الحدود مع أرمينيا

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

روسيا - (أ ش أ)

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع نظيره الأذربيجاني ذكير حسانوف، التعاون العسكري بين البلدين والوضع المتوتر على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة قره باغ.

وقال مصدر عسكري دبلوماسي روسي، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "بمبادرة من الجانب الأذربيجاني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأذربيجاني ذكير حسانوف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، حيث تم بحث مختلف المسائل المرتبطة بالتعاون بين وزارتي دفاع البلدين".

وأضاف المصدر: "لقد أبلغ وزير الدفاع الروسي نظيره الأذربيجاني ببدء أعمال التحقق من الجهوزية القتالية للجيش الروسي في الأراضي الروسية" مؤكدًا أن ذلك غير مرتبط بالوضع القائم على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

واندلعت اشتباكات مسلحة مؤخرا بسبب النزاع بين أذربيجان وأرمينيا على منطقة قره باغ؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

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