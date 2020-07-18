للمرة الأولى.. مليون إصابة بكورونا في 100 ساعة

وكالات:

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المُستجد في العالم، للمرة الأولى، بواقع مليون حالة خلال 100 ساعة، لتتجاوز أمس الجمعة عتبة الـ14 مليونا، بحسب إحصاء لـ"رويترز".

ولا تزال الولايات المتحدة، التي سجّلت أكثر من 3,6 مليون إصابة مؤكدة، تشهد قفزات يومية ضخمة في أولى موجاتها من الإصابة بـ"كوفيد-19".

وسجلت الولايات المتحدة عددا قياسيا عالميا لحالات الإصابة اليومية تجاوز 77 ألف إصابة جديدة يوم الخميس، في حين سجلت السويد 77281 حالة في المجمل منذ بدء الجائحة.

وأبطأت دول أخرى كانت قد تضررت بشدة من الفيروس، من انتشاره وبدأت تخفف تدابير العزل العام، في حين بدأت مناطق أخرى مثل مدينتي برشلونة في إسبانيا وملبورن في أستراليا بتطبيق جولة ثانية من الإغلاق العام المحلي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم بكورونا يزيد ثلاث مرات تقريبا عن عدد حالات الإصابة المسجل سنويا بالإنفلونزا الحادة.

وأودت الجائحة حتى الآن بحياة أكثر من 590 ألف شخص خلال سبعة أشهر تقريبا متجهة نحو الحد الأعلى لحالات الوفاة السنوية المسجلة عالميا من الإنفلونزا.

ووفق إحصاء "رويترز"، المُستند إلى تقارير حكومية، تسارع وتيرة المرض بشكل أكبر في الأمريكتين اللتين تمثلان أكثر من نصف حالات الإصابة ونصف حالات الوفاة على مستوى العالم.

وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من مليوني شخص في البرازيل من بينهم الرئيس جايير بولسونارو إضافة إلى أكثر من 76 ألف وفاة.

وشهدت الهند، وهي الدولة الأخرى الوحيدة التي تجاوزت فيها حالات الإصابة مليون حالة، نحو 30 ألف حالة إصابة جديدة يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.