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فرنسا: ارتفاع مقلق في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

10:57 م الجمعة 17 يوليه 2020
فرنسا: ارتفاع مقلق في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

ارتفاع مقلق في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في فر

باريس - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ظل مخاوف من قفزة جديدة في حالات العدوى.
وأفادت السلطات الصحية، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 14 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 30152.
في المقابل، تراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات إلى 6688 مقابل 6796 شخصا يوم الخميس، وذلك في تراجع مستمر منذ أسابيع.
وانخفض عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركز بواقع 5 حالات، ليصل إلى 477 مريضا.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع حاد في عدد الإصابات، مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 534 إصابة جديدة.

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فرنسا فيروس كورونا

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