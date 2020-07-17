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إصابات كورونا داخل أمريكا تتجاوز 3 ملايين و592 ألف شخص

08:29 م الجمعة 17 يوليه 2020
إصابات كورونا داخل أمريكا تتجاوز 3 ملايين و592 ألف شخص

إصابات كورونا داخل أمريكا تتجاوز 3 ملايين و592 ألف

واشنطن - (أ ش أ):

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 3 ملايين و592 ألفاً و316 شخصا على الأقل.

وأوضحت الجامعة، في بيان، أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الجمعة أن 138 ألفا و543 شخصا توفوا جرّاء الفيروس داخل الولايات المتحدة حتى الآن.

يُشار إلى أن جونز هوبكنز سجلت، أمس، 16 ألفاً و159 إصابة جديدة بالمرض داخل الولايات المتحدة.

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