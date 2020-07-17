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موظف بالقنصلية الأمريكية في تركيا يواجه السجن على خلفية مزاعم تتعلق بالارهاب

02:37 م الجمعة 17 يوليه 2020
موظف بالقنصلية الأمريكية في تركيا يواجه السجن على خلفية مزاعم تتعلق بالارهاب

الحبس

اسطنبول- (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الجمعة بأن ممثل ادعاء في اسطنبول يسعى إلى سجن موظف تركي في القنصلية الأمريكية 15 عاما على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.

وطالب ممثل الادعاء بسجن ضابط الأمن نظمي ميتي جانتورك لمدة تتراوح بين سبع سنوات ونصف السنة و 15 سنة بسبب علاقاته المزعومة مع الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

وتعتبر أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية وتلقي باللائمة عليه في بتدبير محاولة انقلاب عام 2016. وينفي الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان الذي تحول إلى عدو هذه الاتهامات.

وقال التقرير إن ممثل الادعاء اتهم جانتورك "بالاتصال المتكرر" مع قادة الشرطة المتهمين أيضا بوجود صلات تجمعهم بجولن.

وبرأت المحكمة زوجة جانتورك وابنته، اللتين تم اتهامهما أيضا بوجود صلات تجمعهم بجولن، لعدم كفاية الأدلة.

يشار إلى أن استهداف موظفي البعثة الدبلوماسية والمواطنين العاملين بها لطالما كان سببا للتوترات بين أنقرة وواشنطن.

القنصلية الأمريكية في تركيا الارهاب اسطنبول

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