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بوتين يكلف بإجراء اختبار مفاجئ لجاهزية الجيش الروسي

11:08 ص الجمعة 17 يوليه 2020
بوتين يكلف بإجراء اختبار مفاجئ لجاهزية الجيش الروسي

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإجراء اختبار مفاجئ لمدى جاهزية قوات الجيش، في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية.

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة، بأنه سيتم تقييم قدرة وحدات الجيش الروسي المتمركزة في هاتين المنطقتين وقدرتها على ضمان الأمن في جنوب غرب البلاد، ومستوى الاستعداد لمناورات "القوقاز 2020" المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اجتماع مع قيادات عسكرية :" إن الاختبار سيشمل أكثر من 149 ألف شخص وأكثر من 26.8 ألف قطعة من المعدات الحربية".

وأضاف : "يتضمن الاختبار تنفيذ 56 تدريبا تكتيكيا للقوات، ويشارك فيه 35 ميدان للتدريب، و17 ميدان تدريب بحري في البحر الأسود وبحر قزوين".

وتابع :" بشكل إجمالي سيشمل الاختبار 149 ألفا و 755 عسكريا و 820 26 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية و 414 من الطائرات و 106 سفن حربية وسفن الدعم".

وأشار إلى أن هذا الاختبار ستشارك فيه أيضا وحدات الإنزال الجوي في المنطقة المركزية ومشاة البحرية في أسطول الشمال وأسطول المحيط الهادئ.

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بوتين الجيش الروسي وزارة الدفاع الروسية

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