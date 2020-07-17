قيود جديدة على المقاهي والمطاعم مع ارتفاع الإصابات بكورونا في ملبورن بأستراليا

ملبورن- (د ب أ):

أعادت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية فرض قيود على ارتياد المطاعم والمقاهي، خشية انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في الولاية، بعد أن سجلت مدينة ملبورن معدلات إصابة يومية غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جلاديس بيرجيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز قولها إن جميع أماكن الضيافة المغلقة سوف يقتصر الحجز فيها على عشرة أشخاص بحد أقصى، مع تحديد مساحة أربعة أمتار مربعة للشخص الواحد اعتبارا من 24 يوليو الجاري.

وأضافت في تصريحات صحفية أن حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية سوف يقتصر عدد المدعوين فيها على 150 شخصا، ويتعين أن يظلوا جالسين على مقاعدهم دون غناء أو رقص أو اختلاط بغيرهم من الحاضرين.

وذكرت بيرجيكليان "مازلنا في حالة تأهب، ونشعر بالقلق بشأن إمكانية انتقال العدوى داخل المجتمع على نطاق واسع بشكل غير واضح للعيان".