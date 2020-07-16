الإمارات وفرنسا وألمانيا تؤكد أهمية تجنب التصعيد العسكري في الأزمة الليبية

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كل على حدة، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الوضع على الساحة الليبية.

وأكد ولي عهد أبوظبي مع المستشارة الالمانية والرئيس الفرنسي -وفقا لوكالة الانباء الاماراتية- اليوم الخميس، أهمية العمل على تجنب التصعيد العسكري في الأزمة الليبية والذي يضر بفرص التسوية السياسية ويزيد معاناة الشعب الليبي وضرورة الدفع في اتجاه تطبيق المبادرات المطروحة للحل السلمي.

كما بحث ولي عهد ابوظبي خلال اتصاله بالمستشارة الالمانية ، تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين وتفعيلها بما يحقق طموحات شعبيهما في التنمية والتقدم، اضافة إلى تطورات " وباء كورونا " في البلدين وفي العالم، وسبل التعامل معه واحتواء آثاره على مختلف المستويات.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الامارات وفرنسا.

وأكد الجانبان أهمية الدفع باتجاه تثبيت الأمن والسلام في المنطقة والتسوية السلمية للأزمة في ليبيا وطرح الحلول الدبلوماسية والحوار بما يحقق رغبة الشعب الليبي في البناء والتنمية والعيش بسلام.