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ليبيا: 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:31 م الخميس 16 يوليه 2020
ليبيا: 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السلطات الصحية في ليبيا

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة.

وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الخميس - أنه تسلم 952 عينة موزعة بواقع 541 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و77 عينة بمختبر فرع المركز مصراتة، و187 عينة في مختبر المركز المرجعي زليتن، و147 عينة من مختبر فرع المركز سبها.

وأضاف أن نتائج 879 عينة جاءت سلبية، بينما العينات 73 الموجبة منها 36 حالة جديدة، و37 حالة لمخالطين، كما أشار المركز إلى تعافي ستة مصابين.

وبهذه الإحصائية يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا 1636 حالة، من بينها 1215 حالة نشطة، و45 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 376 شخصا.

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