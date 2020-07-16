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كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر لـ6 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا

05:45 م الخميس 16 يوليه 2020
كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر لـ6 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا

ارشيفيه

سول - (أ ش أ):


مددت كوريا الجنوبية حظر السفر على ست دول في الشرق الأوسط وأفريقيا لمدة 6 أشهر أخرى، بالنظر إلى استمرار المخاطر الأمنية في المنطقة...وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية اليوم الخميس.


وقالت الوزارة في بيان (نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية) إن التمديد ينطبق على العراق وسوريا واليمن والصومال وأفغانستان وليبيا وأجزاء من الفلبين، وسيبدأ سريانه في الأول من أغسطس القادم.


وأضافت الوزارة أن القرار اتُّخِذ بناءً على نتيجة مفادها أن هذه المناطق تعاني من اضطرابات سياسية وتتعرض لمخاطر الهجمات الإرهابية، التي من المرجح أن تستمر لفترة طويلة.


وقد حظرت كوريا الجنوبية السفر إلى العراق وسوريا والصومال وأفغانستان منذ عام 2007، وفرضت إجراءات تقييدية على اليمن في عام 2011، وليبيا في عام 2014.

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كوريا الجنوبية حظر السفر العراق سوريا الصومال الفلبين

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