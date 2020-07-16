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ليتوانيا تعلن اعتزامها تشديد قيود السفر بسبب كورونا

04:23 م الخميس 16 يوليه 2020
ليتوانيا تعلن اعتزامها تشديد قيود السفر بسبب كورونا

ليتوانيا

فيلنيوس - (د ب أ):

أعلنت الحكومة في ليتوانيا اليوم الخميس، إنها تعتزم تشديد القيود المفروضة على المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى.

وقال رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكفيرنيليس، إن الزائرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى الدول التي لا تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيتعين عليهم إجراء فحص للتحقق مما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا، والخضوع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما لدى دخولهم ليتوانيا.

ومازال يتعين على باقي أفراد مجلس الوزراء تأكيد القرار الذي اتخذته وحدة مواجهة أزمة فيروس كورونا التابعة للحكومة.

وكانت ليتوانيا رفعت سياستها الخاصة بالارتداء الإلزامي لقناع الوجه في يونيو الماضي.

وقد تم تسجيل 1902 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بالاضافة إلى 79 حالة وفاة في ليتوانيا.

قيود السفر فيروس كورونا ليتوانيا

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