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سلطنة عمان تسجل 9 وفيات و1327 إصابة جديدة بكورونا

11:49 ص الخميس 16 يوليه 2020
سلطنة عمان تسجل 9 وفيات و1327 إصابة جديدة بكورونا

سلطنة عمان تسجل 9 وفيات و1327 إصابة

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 290 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1327 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 62 ألفا و574 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 1008 حالات لعمانيين، و319 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1052 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 40 ألفا و90 شخصا.

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