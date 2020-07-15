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المفوضية الأوروبية: شراكتنا مع الهند والصين مهمة رغم اختلافهما

09:06 م الأربعاء 15 يوليه 2020
المفوضية الأوروبية: شراكتنا مع الهند والصين مهمة رغم اختلافهما

أورسولا فون دير لاين

بلجيكا - (أ ش أ)

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أهمية الشراكات التي تربط الاتحاد الأوروبي بكل من الهند والصين على حد سواء.

جاء ذلك خلال كلمة فون دير لاين، والتي نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته مع رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، بعد انتهاء أعمال القمة الأوروبية-الهندية الـ15 التي عقدت اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة، وفقا لما ذكرته.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، الشراكة التي يقيمها الاتحاد مع كل من الهند والصين بأنها مهمة رغم اختلاف طبيعة النظامين، مشددة على وجود مصالح مشتركة وكذلك مصادر توتر مختلفة بين بروكسل وكل من دلهي وبكين.

وترى فون دير لاين، أن النقاط المشتركة بين أوروبا والهند تتمثل في أنهما قوتان ديمقراطيتان تدافعان عن سيادة القانون والنظام العالمي التعددي.

من جانبه، تطرق ميشيل إلى الأحداث الحدودية الأخيرة بين الصين والهند، وقال "نحن نحبذ الحوار والبحث عن حلول سلمية".

يذكر أن القمة الأوروبية-الهندية ناقشت سبل تعميق التعاون بين بروكسل ونيودلهي في المجالات الصحية والتجارية والسياسية والاقتصادية، وكذلك دفع التنسيق في محاربة الإرهاب والقرصنة والتغير المناخي.

ويولي الأوروبيون أهمية خاصة للتعاون مع الهند في المحافل الدولية خاصة وأن الأخيرة ستحصل على عضوية مجلس الأمن الدولي في الفترة 2021-2022.

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