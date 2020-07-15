الصحة الكويتية: 3 حالات وفاة و703 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و703 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 399 حالة، والمصابين إلى 56 ألفًا و877 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ وتتابع الفرق الوقائية أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند أن الحالات التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت 434 حالة لمواطنين كويتيين، و269 حالة لغير الكويتيين.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 146 حالة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4041 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات 445 ألفا و184 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و666 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 396 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 56 ألفًا وحالة حتى يوم أمس.