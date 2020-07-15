الصين: قادرون على حماية مصالح شركاتنا إذا تم ملاحقتنا من قبل واشنطن

بكين- (أ ش أ):

تعهدت الحكومة الصينية بحماية مصالح الشركات الصينية، بعدما هددت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قد تواجه مشكلات قانونية إذا ما ثبت تورطها في ارتكاب انتهاكات ضد الأقليات المسلمة بإقليم (شينجيانج).

واتهمت وزارة التجارة الصينية - في بيان اليوم الأربعاء بثه موقع ماركت ووتش - الحكومة الأمريكية بالتدخل في الشأن الداخلي للبلاد واستغلال قضايا حقوق الإنسان في "قمع الشركات الصينية".

وأضاف البيان:" ما يحدث يعد أمر سيء للصين والولايات المتحدة ودول العالم أجمع"، ونحث الولايات المتحدة على ضرورة الامتناع عما تفعله الآن، ونتعهد باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل حماية الحقوق الشرعية ومصالح الشركات الصينية".

وكانت الحكومة الصينية قد توعدت - في وقت سابق اليوم - بفرض عقوبات انتقامية على أفراد وكيانات أمريكية بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يعاقب البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين الذين ينفذون قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا على خلفية قضايا حقوق الإنسان وأزمة إقليم (هونج كونج) إلى جانب نزاعات تجارية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت تحذيرا في الأول من يوليو الجاري للشركات الصينية التي تستخدم سلع تنتج بواسطة العمل الجبري أو تمد السلطات الصينية بتكنولوجيا تستخدم في أعمال المراقبة تعرض نفسها لمخاطر قانونية واقتصادية والإساءة لسمعتها.