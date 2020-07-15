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باكستان: مقتل 3 جنود في هجوم شنه إرهابيون جنوب غربي البلاد

08:16 ص الأربعاء 15 يوليه 2020
باكستان: مقتل 3 جنود في هجوم شنه إرهابيون جنوب غربي البلاد

أرشيفية

إسلام أباد- (د ب أ):
لقي ثلاثة جنود، على الأقل، حتفهم وأصيب ثمانية آخرون في هجوم ليلة الثلاثاء/الأربعاء شنه مسلحون في جنوب غربي باكستان، بحسب الجيش الباكستاني.

وذكرت العلاقات العامة للخدمات المشتركة، وهي الجناح الإعلامي للجيش، في بيان صدر في ساعة متأخرة ليلة أمس: "هاجم الإرهابيون مجموعة من قوات الأمن كانت تقوم بدورية روتينية بمنطقة بانجور في إقليم بالوشستان".

وجرى نقل ضابط مصاب إلى مستشفى عسكري في كويتا، وتردد أن حالة خمسة ضحايا آخرين حرجة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

باكستان هجوم مسلح إرهاب الجيش الباكستاني

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