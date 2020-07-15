البرازيل تسجل نحو 41 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1300 حالة وفاة
برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 41857 إصابة جديدة و1300 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.
وأشارت وزارة الصحة - في بيان اوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية - إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل وصل إلى مليون و926 ألفا و824 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 74133 شخصا.
يذكر أن لدى البرازيل ثاني أكبر حصيلة للضحايا والمصابين بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
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